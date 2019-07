Shawn Mendes ha dato un consiglio prezioso a una fan che vuole fare coming out con i suoi genitori

<3

Nel corso del Q&A fatto da Shawn Mendes prima del suo concerto a Oakland è accaduto qualcosa di dolcissimo e speciale.

Una fan ha colto questa occasione per fare coming out sulla sua bisessualità. "Non l'ho detto praticamente a nessuno. Non so come dirlo ai miei genitori, quindi mi chiedevo se tu potessi fare un video e dirglielo tu", ha chiesto la ragazza al cantante con voce tremante.

La risposta di Shawn è stata una lezione di vita che siamo certi le sarà molto utile.

"I tuoi genitori sono i tuoi genitori, ti ameranno qualsiasi cosa tu dica loro e in qualsiasi modo tu lo faccia, tutti i giorni. Qualsiasi cosa io possa dire non si avvicinerà mai alla quantità di gioia e felicità che sentiranno quando scopriranno che stai dicendo loro la verità. Credimi, farei il video che mi chiedi se pensassi che fosse la cosa migliore da fare. Nel mio cuore però so che non è la giusta cosa da fare. I tuoi genitori ti ameranno anche di più sapendo che sei stata onesta con loro".

Cos'altro aggiungere? Siamo sicuri che queste bellissime parole dette da Shawn aiuteranno molto questa ragazza a prendere coraggio e a fare la scelta giusta. Forza, love is love!

