Selena Gomez ti ispirerà con il suo messaggio per gli studenti immigrati

La cantante ha fatto riferimento alla sua stessa esperienza

Selena Gomez ha sorpreso con delle bellissime parole gli studenti immigrati negli Stati Uniti o figli di immigrati, che quest'anno si laureano o si diplomano.

"So che questa è una cerimonia virtuale, ma è molto reale. È reale per tutte le famiglie, per tutti voi e per le vostre comunità" ha iniziato la cantante nel video messaggio registrato per #Immigrad 2020 Virtual Commencement, ovvero un appuntamento online pensato per celebrare laureandi e diplomandi immigrati negli Stati Uniti, che quest'anno - come tutti gli altri studenti - non hanno la cerimonia che hanno sempre immaginato, sostituita appunto con eventi virtuali.

"Voglio che sappiate che voi valete. E che la vostra esperienza è una grossa parte della storia americana - ha aggiunto Selena Gomez, prima di fare riferimento alle sue radici - Quando la mia famiglia è venuta qui dal Messico, ha messo in moto la mia storia americana, la loro storia. Sono una fiera terza generazione americana-messicana, il viaggio della mia famiglia e i loro sacrifici mi hanno aiutato ad arrivare dove sono oggi. La mia non è una storia unica, tutti voi ne avete una simile".

Adesso è il momento di celebrare queste importanti tappe di vita che sono la laurea e il diploma: "Non importa da dove venga la vostra famiglia o quale sia il vostro status di immigrazione, voi vi siete mossi per guadagnare un'educazione, per rendere fiera la vostra famiglia e per aprire i vostri mondi. Quindi vi mando tutto il mio amore e congratulazioni".

"Spero che voi ragazzi siate pronti ad essere tutto ciò che volete essere".

Il tema dell'immigrazione è molto caro alla cantante, che lo scorso anno aveva scritto un toccante saggio per il Time in cui descriveva l'esperienza della sua famiglia.

Una decina di giorni fa, Selena Gomez aveva mandato un altro ispirante messaggio ai diplomandi 2020, condividendo con loro il consiglio che darebbe alla giovane sé stessa: vai qui per recuperare quello che aveva detto!

ph: getty images