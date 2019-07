Selena Gomez è in Italia: ha festeggiato il suo compleanno a Roma

Bentornata <3

Selena Gomez ha scelto il nostro Paese per celebrare come si deve l'arrivo dei suoi 27 anni. La pop star e attrice è arrivata a Roma proprio il 22 luglio - il giorno del suo compleanno - in compagnia di alcuni amici, compreso Andrea Iervolino, il produttore italo canadese che è stato spesso visto con l'artista negli ultimi tempi. Andrea aveva già accompagnato Sel quando era in vacanza in Italia a giugno 2018.

A proposito di "vacanze romane", una fonte anonima ha rivelato a E! News che:

"Selena è arrivata a pranzo con un gruppo di amici. Il tavolo ha condiviso diversi piatti come pesce crudo, tagliatelle all'astice, pasta con salsa di vodka e varie insalate. Hanno chiacchierato e riso per tutto il tempo. Niente candele, cartoline o torte, ma come dessert hanno ordinato gelato e tiramisù".

Il nostro Paese è sempre nel cuore di Selena: anche lo scorso anno, in occasione del suo 26esimo compleanno, aveva organizzato una festa decisamente italiana. La cantante di "Back To You" aveva trascorso la giornata in compagnia degli amici a bordo di uno yatch che navigava al largo di Newport Beach e tutto, dalle canzoni al pranzo passando per le decorazioni, era a tema Italia! Clicca qui per rivedere alcune foto.

Venerdì 19 luglio, Selena Gomez ha partecipato al matrimonio di sua cugina Priscilla DeLeon, svoltosi in Texas, loro stato natale. Nei panni di damigella d'onore era a dir poco raggiante, vedere per credere.

ph: getty images