Selena Gomez ha raccontato di essersela fatta sotto al concerto di Ed Sheeran

Letteralmente

Si può essere così fan di un cantante - in particolare Ed Sheeran - da rinunciare ad andare in bagno nel momento del bisogno per non perdersi neanche un secondo del suo concerto?

Se la tua risposta è sì, potrai benissimo capire quello che è successo a Selena Gomez!

Durante un'intervista a Kiss FM, le è stato chiesto di raccontare tre storie - due false e una vera - e di svelare solo alla fine quale fosse successa realmente.

Nessuno dei conduttori è riuscito a indovinare il racconto vero, cioè questo: "I miei amici ed io adoriamo andare ai concerti - ha iniziato Selena Gomez - Ed Sheeran suonava all'Hollywood Bowl e c'era così tanto traffico per arrivare, ho cominciato a sentirmi, diciamo, poco a mio agio lì sotto. Quindi potrei dire che per la prima volta ho bagnato un po' i pantaloni".

"Non ero contenta, ma non me ne volevo andare. Mi sono detta: 'Okay, metto un maglione in vita e...' Ce l'ho fatta a vedere tutto il concerto".

LOL!

Selena Gomez ha spiegato che era la primissima volta che raccontava questa storia (e capiamo benissimo perché): "Non l'ho mai detto a nessuno. Non vedo l'ora di leggere i titoli su questo racconto". Eccola accontentata!

Per promuovere il nuovo disco "Rare", l'artista ha intrapreso un piccolo tour stampa, che prima l'ha portata a Londra e poi a Parigi.

Lì Selena Gomez ha sorpreso tutti con un nuovo taglio di capelli super scalato e ci ha regalato una vera e propria maratona fashion: guarda tutti i look che ha sfoggiato nel video!

ph: getty images