Selena Gomez ha raccontato come Taylor Swift l’ha supportata durante il breakup con Justin Bieber

E come Tay Tay si sia commossa ascoltando: "Lose You To Love Me"

I nuovi singoli di Selena Gomez, "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", raccontano di una donna che risorge dalle ceneri di un amore finito e il riferimento alla lunga relazione tira e molla con Justin Bieber è chiaro, anche se la cantante non ha mai fatto il nome dell'ex.

In un'intervista con Apple Music, Sel ha spiegato come quello che ha passato l'abbia ispirata a scrivere la sua nuova musica: "Sono entusiasta perché quando qualcuno ha delle fantastiche esperienze di vita, vuol dire che è anche passato attraverso dei momenti difficili e ha saputo processarli e renderli arte che aiuterà altre persone, ed ecco cosa vuole essere questa canzone" ha detto, a proposito di "Lose You To Love Me".

Poi ha raccontato come Taylor Swift le sia sempre rimasta vicino, negli alti e nei bassi: "È stata un'amica fantastica. Sicuramente. Era frustrata quando io ero frustrata. Era triste quando io ero triste. Ma, più importante di tutto, i miei amici sono rimasti al mio fianco. Penso che mi abbiano visto chiaramente provare così tanto dolore e non volevano quello per me ma non hanno mai smesso di amarmi".

Tay Tay è stata tra le prime ad ascoltare "Lose You To Love Me" e la sua reazione è stata toccante: "Le ho fatto sentire la canzone, l'ho fatta sentire a lei, a sua mamma e suo papà e le ho mostrato il video. Taylor e sua mamma hanno iniziato a piangere".

"E non perché la canzone è emozionale. Perché la prima cosa che mi hanno detto è stata: 'Siamo così felici che tu sia qui. Dopo aver visto tutto quello che è successo, questo è un gran momento'. E per me è stata una cosa molto profonda".

Infine, Selena Gomez ha fatto i complimenti alla BFF per l'ultimo disco "Lover", definendolo il suo lavoro "migliore": "Sono così orgogliosa di lei. Ne ha passate tante e ho visto tante cose succedere nella sua vita. Sono convinta al 100% che sia la cosa migliore che abbia fatto finora".

Poco dopo l'uscita di "Lose You To Love Me", Taylor Swift aveva mandato un messaggio a Sel scrivendo: "Questa canzone è una perfetta espressione di guarigione e la mia canzone preferita in assoluto che ha pubblicato fin ora. Un trionfo. Ti voglio tanto bene."

ph: getty images