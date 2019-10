Selena Gomez ha parlato di com’è stato vedere Justin Bieber andare avanti con Hailey Baldwin così velocemente

"In two months you replaced us"

Selena Gomez è stata intervistata dopo aver pubblicato i nuovi singoli "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now" e per la prima volta ha parlato pubblicamente di come si è sentita dopo la fine con Justin Bieber.

In "Lose You to Love Me" sono lampanti i riferimenti al breakup e al fatto che poco dopo lui abbia iniziato ad uscire con Hailey Baldwin, che ora è sua moglie. I Jelena si erano lasciati tra marzo e aprile 2018 e a giugno il canadese aveva iniziato la relazione con la modella.

In particolare, hanno attirato l'attenzione le parole: "In two months you replaced us / Like it was easy" (In due mesi ci hai rimpiazzati, come se fosse facile).

L'intervistatore Ryan Seacrest si è concentrato proprio su queste frasi, puntualizzando che a volte è più facile affrontare il momento in cui ci si lascia che quello in cui si vede il proprio ex andare avanti: "La frase del testo sui due mesi, significa che è peggio vedere qualcuno con qualcun altro così velocemente che attraversare un breakup" ha detto.

Selena Gomez ha annuito concorde e ha spiegato: "Sono anche molto grata perché in realtà ho sperimentato questa cosa un milione di volte prima ed è la parte sfortunata di quello che faccio. È molto reale per me e sono sicura che sia solo spettacolo per le altre persone, ma io penso che ci avevo fatto il callo e sarebbe stato stupido se non avessi riconosciuto come mi sentivo perché sarebbe stato inautentico".

"So che ci sono migliaia di persone che si sono sentite allo stesso modo ed è una cosa estremamente reale, non importa se sei nella mia posizione o in quella di qualcun altro, perché finirai in qualche modo in questo spazio negativo. Ho fatto dei passi indietro e mi sono focalizzata su ciò che stavo facendo e su nessun altro".

E a proposito di altre parti del testo, come la frase "I needed to hate you to love me" (Dovevo odiarti per amarti), la 27enne ha aggiunto: "Ci sono tutti i sentimenti, giusto? Tutto, dall'essere felici e sensibili al realizzare la cosa e sentirsi frustrati. Volevo solo validare tutti questi sentimenti perché sono reali per me".

Selena Gomez ha continuato raccontando di aver scritto la canzone un anno fa, ma che era ora il momento giusto di pubblicarla: "È strano perché ho scritto questa canzone più di un anno fa e ora mi sento completamente diversa da quando l'ho scritta. È un sentimento interessante".

"Non l'avrei mai pubblicata un anno fa. Ci ho messo molto tempo a superare la cosa. Ma ora è divertente! Guarda, sto sorridendo! È fantastico".

L'altro motivo per cui non ha fatto uscire subito "Lose You To Love Me" è che sapeva che ci sarebbero state delle forti reazioni: "Penso che sia anche per quello che ho aspettato così tanto per esprimere come mi sono sentita. Sarò per sempre onesta con le persone. Potrei anche non essere una chiacchierona tutto il tempo, ma questo è il modo in cui posso comunicare. È come lo trasformo in arte".

"Tutti scrivono a proposito di come si sono sentiti e l'argomento più grande è l'amore. Non è qualcosa di negativo, è qualcosa di positivo che ho sperimentato ed è stato bello e brutto. E penso sia bello essere capaci di aprire un nuovo capitolo"

Nei giorni scorsi, Selena Gomez aveva ricordato ai fan l'importanza di essere gentili, dopo alcuni attacchi arrivati a Hailey Bieber in seguito all'uscita del singolo.

ph: getty images