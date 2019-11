Selena Gomez ha parlato di come sia stata attaccata per l’aumento di peso dovuto al Lupus

"Mi ha colpito duramente"

Selena Gomez legge i commenti sui social che parlano di lei e certi "attacchi", come li ha definiti, hanno avuto un forte impatto sulla sua salute mentale.

Come sai, la cantante combatte contro il Lupus, che l'aveva costretta a un trapianto di rene nel 2017. E in un'intervista con Giving Back Generation, ha spiegato che le medicine che prende per tenere sotto controllo la malattia autoimmune fanno fluttuare il suo peso.

Ma non è stata la bilancia a farle notare qualche chiletto in più, bensì dei commenti crudeli: "(Il cambiamento di peso) varia da mese in mese. A essere sincera, l'ho notato quando le persone hanno iniziato ad attaccarmi per quello. Mi ha colpito duramente e mi ha davvero incasinato per un po'".

Le critiche hanno contribuito alla decisione di lasciare per un certo periodo i social. Ora è tornata ad utilizzarli, ma tenendo sempre una certa distanza: "Sono molto contenta nel vivere la mia vita ed essere presente. Tutto qui. Posto una foto e me ne vado. Non mi interessa esporre me stessa davanti a tutti e ascoltare cos'hanno da dire".

Selena Gomez ha continuato dicendo che "ci sono così tante belle ragazze, meravigliosamente diverse" che vengono "demolite dall'immagine che inseguono".

"Vogliono essere una persona completamente diversa, ma non è ciò che c'è dentro di loro".

Qualcosa che è successo anche a lei: "Lo capisco, guardo le pagine di altre persone, o così facevo, e mi dico: 'Ok, devo aggiustare me stessa'".

Come è uscita da questo loop negativo? Grazie agli amici, nella vita reale: "Non credo sarei sopravvissuta senza di loro. Non posso vivere questa vita da sola".

ph: getty images