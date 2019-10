Selena Gomez ha mandato un messaggio ai fan, dopo gli attacchi a Hailey Bieber

"Non mi piace vedere gente irrispettosa o maleducata"

Selena Gomez ha ricordato ai fan l'importanza di essere gentili.

La cantante è tornata alla musica con il nuovo singolo "Lose You to Love Me", in cui sono lampanti i riferimenti al breakup da Justin Bieber e al fatto che poco dopo lui abbia iniziato ad uscire con Hailey Baldwin, che ora è sua moglie.

Dopo aver visto che alcuni Selenators se la stavano prendendo con l'ex e con la modella, la 27enne ha messo in chiaro di non voler screditare nessuno con il brano e soprattutto di non voler accendere una guerra tra donne: "Sono grata per la risposta alla canzone - ha detto in un Instagram Live - Comunque io non starò mai dalla parte delle donne che tentano di abbattere altre donne".

"Quindi siate gentili con tutti. Non mi piace vedere gente irrispettosa o maleducata nei confronti degli altri, perciò non fatelo. Non importa quale sia la situazione, voi siete i miei fan e per favore non siate maleducati".

"Non correte a dire cose che sentite in quell'attimo. Fatelo per me, per favore, sapete che non è qualcosa che segue il mio cuore, il mio cuore vuole pubblicare cose che sento mie e di cui sono orgogliosa".

Hailey Bieber ha limitato la possibilità di commentare le sue foto su Instagram dopo l'uscita di "Lose You To Love Me", mentre l'account di Justin Bieber è invaso di commenti che citano parti del singolo di Selena Gomez.

Poi ha personalmente smentito le ipotesi di aver risposto al brano in una Story che sembrava mandare una velata minaccia alla cantante.

Dopo "Lose You To Love Me", Selena Gomez ha subito pubblicato un altro singolo: si intitola "Look at Her Now" ed è un inno alla rinascita!

