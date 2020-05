Selena Gomez ha dato un potente consiglio ai diplomandi 2020: “Quello che direi alla giovane me stessa”

Con tanta empatia per questa situazione di incertezza

Selena Gomez è stata una delle star che hanno voluto celebrare i diplomandi 2020, nell'evento #Graduation2020 organizzato da Facebook e Instagram.

La cantante ha dimostrato tanta empatia nei confronti degli studenti che, a causa dell'emergenza coronavirus e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, quest'anno stanno sperimentando tanta incertezza riguardo alla scuola e che non vivranno la Maturità allo stesso modo dei loro compagni in passato.

Una tappa di vita da superare in un momento difficile: ecco perché Sel ha voluto condividere un potente consiglio per tutti i ragazzi all'ultimo anno di superiori, partendo dalla sua stessa esperienza.

"Quando le persone mi chiedono se c'è qualcosa che direi alla giovane me stessa, io rispondo sempre: "Vai e fallo" - ha detto la 27enne - Voi tutti avete lavorato in modo incredibilmente duro per arrivare a questo punto e so che non sarà il diploma che vi immaginavate. Ma vi voglio dire che è okay se non sapete cosa volete fare con il resto della vostra vita".

"Trovare la vostra direzione o la vostra passione è un viaggio, quindi non sentitevi frustrati dagli errori o dalle battute d'arresto, perché succedono a tutti noi".

"Come ha detto la fantastica Oprah - ha aggiunto, facendo riferimento al discorso di Oprah Winfrey durante lo stesso evento - 'Non diventate quello che volete, ma diventate quello in cui credete'. Perché se non credete in voi stessi, non vi potete aspettare che gli altri credano nelle vostre abilità".

"Spero, quando saranno di nuovo permessi assembramenti, che tutti possano ritrovarsi insieme e celebrare questo importante traguardo. Fino ad allora, state al sicuro, restate connessi con i vostri amici e i vostri cari. E congratulazioni per questa tappa!".

Grazie Sel per queste belle e ispiranti parole!

#AloneTogether

ph: getty images