Taylor Swift e Selena Gomez sono un BFF goal agli American Music Awards 2019

Taylena 4ever

Se agli AMAs ci fosse stato un premio per l'amicizia, sarebbe sicuramente andato a Taylor Swift e Selena Gomez!



La prima si è esibita su un medley delle sue hit per celebrare il fatto di essere stata eletta artista del decennio durante la serata.

Ma uno dei momenti migliori della performance non è avvenuto sul palco, bensì in platea dove Sel si scatenava su "I Knew You Were Trouble" insieme ai genitori dell'amica, Andrea e Scott.

Selena Gomez and Taylor’s mom supporting Taylor’s performance at the #AMAs pic.twitter.com/KnFgVMHdxj — ‎Selena Gomez HQ (@sgposting) November 25, 2019

Un altro iconico momento è stato quando Tay Tay ha indicato la BFF, dedicandole "Love Story".

📹 Selena Gomez and Taylor Swift singing to each other at the #AMAs! pic.twitter.com/RF4i3TYAVV — Selena Gomez News (@SGomezNewsCOMs) November 25, 2019

Alla fine della performance, lo sguardo di Selena lasciava chiaramente trasparire quanto fosse orgogliosa:

selena gomez viendo a taylor swift me representa #AMAs pic.twitter.com/zzlh5bpZOu — 𝒂𝒍𝒊 20 (@shawnperfs) November 25, 2019

Le parti si sono invertite quando Selena Gomez è salita sul palco per cantare i suoi nuovi singoli "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now".

Insieme ad Halsey, Tay Tay è impazzita mentre la BFF faceva un cambio d'abito durante la transizione tra le due canzoni.

Taylor Swift and Halsey both singing and supporting Selena Gomez on stage! #AMAs pic.twitter.com/Ezq3XTGG5M — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) November 25, 2019

E poi hanno continuato a supportarla durante la performance su "Look At Her Now".

Se non esistessero, due BFF così bisognerebbe inventarle!

Recentemente Selena Gomez ha scritto una toccante lettera per sostenere Taylor Swift, nella battaglia per la sua musica contro Scooter Braun e l'etichetta Big Machine.

ph: getty images