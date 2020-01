Selena Gomez e Jennifer Aniston hanno parlato della loro amicizia e di quando si sono incontrate la prima volta

Una fantastica coppia di BFF

Selena Gomez aveva raccontato in passato di essere in ottimi rapporti con Jennifer Aniston e di considerarla una sua mentore: adesso finalmente possiamo dare uno sguardo più diretto su questa fantastica amicizia!

La cantante è stata ospite dell'Ellen DeGeneres Show, in una puntata eccezionalmente condotta dall'attrice, e ha iniziato l'intervista spiegando quanto sia fan di "Friends" e del personaggio di Rachel, che era appunto stato interpretato dalla 50enne.

"Rachel era la mia vita! - ha detto Sel - Guardavo sempre Friends con mia mamma e ho pianto quando è finito. Vedere come ora le persone della mia età e tutti gli altri siano ossessionati dallo show, mi rende felice per te e per la serie perché è semplicemente iconica".

"Oh, ti voglio bene. Sei sempre stata così dolce. Sei davvero una fan autentica. È fantastico. Ci conosciamo da anni. Sei stata a casa mia. Abbiamo mangiato la pizza. Amiamo la pizza" ha replicato Jennifer Aniston, prima di chiederle di spiegare come si sono conosciute la prima volta.

Ecco cosa si ricorda Selena Gomez di quell'epico incontro: "All'epoca nessuno sapeva chi io fossi e tu eri in bagno, indossavi un vestito nero. Eravamo a qualche evento, io ero con mia mamma e quando siamo entrate in bagno ti ho visto. Il mio cuore si è fermato. Sono impazzita e sono corsa da mia mamma dicendo: 'Oh mio Dio, ho appena visto Jennifer Aniston, oh mio Dio'".

"Ti ho detto ciao? Spero mi stessi lavando le mani" ha scherzato la Aniston.

"Sì, sei stata tutto ciò che volevo".

La conversazione è proseguita sul singolo "Lose You to Love Me": "Quando ero più giovane - ha raccontato l'artista 27enne - sentivo che era una debolezza essere vulnerabili e condividere il mio cuore con la gente. Ma ho realizzato che tutti sembrano cercare di raccontare la mia vita al posto mio quindi perché non fare uscire la mia versione della storia? Non c'è odio o altro. È semplicemente un bel momento da lasciare andare e ne sono molto orgogliosa".

Puoi vedere l'intervista di Jennifer Aniston a Selena Gomez in questo video:

ph: getty images