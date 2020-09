Selena Gomez e Halsey sono nella lista delle persone più influenti del 2020

America Ferrera di Ugly Betty ha celebrato la carriera di Selena Gomez che spazia da musica a tv a imprenditoria beauty, così come il suo essere una forte voce in importanti tematiche.

"È sempre stata una grande musicista, ma è anche molto di più che la sua musica - ha scritto l'attrice - Selena usa coraggiosamente le sue piattaforme al servizio della sua piena identità. È l'emblema della sua potente generazione".

Selena made it on the TIME 100: The Most Influential People list. Her blurb was written by actress America Ferrera. pic.twitter.com/MRzThWjIeL