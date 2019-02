Selena Gomez è divina nelle nuove foto dall’addio al nubilato di un’amica

<3

Selena Gomez pubblica così poco su Instagram che ogni volta che condivide qualcosa fa subito notizia.

E le ultime immagini raccontano di una Sel felice e in compagnia delle sue BFF. Se ti stavi chiedendo cosa stesse facendo ultimamente la cantante, ecco svelato: si trova in qualche luogo di mare per festeggiare l'addio al nubilato dell'amica Courtney Barry.

"La mia migliore amica si sposa, quindi celebriamola! Futura signora Lopez" ha scritto la 26enne nella didascalia di una carrellata di foto che la ritraggono, splendida in bikini e con due grandi orecchini a cerchio (anche se l'accessorio migliore resta sempre il suo sorriso). Oltre a Courtney, presenti anche le inseparabili Raquelle Stevens e Ashley Cook.

Anche la futura sposa ha condiviso una foto dall'addio al nubilato, in cui lei e Selena Gomez vanno a cavallo insieme sulla spiaggia. Lo scorso gennaio, l'artista aveva partecipato alla festa di fidanzamento della BFF e per l'occasione aveva indossato un look in rosso tutto da copiare.

In quella occasione, e come era successo per altre uscite da quando aveva lasciato il centro di salute mentale lo scorso dicembre (una gita in montagna e una serata tra ragazze con Taylor Swift), la cantante non aveva postato nessuna foto, ma compariva in diverse immagini condivise dagli altri invitati.

Lo scorso settembre Selena Gomez aveva detto di non sapere la password del suo Instagram o in generale di non avere accesso diretto ai social sul telefono per preservare la sua salute mentale.

