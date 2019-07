Selena Gomez damigella d’onore al matrimonio della cugina era semplicemente fantastica

Come sempre <3

Venerdì 19 luglio, pochi giorni prima del suo compleanno, Selena Gomez ha partecipato al matrimonio di sua cugina Priscilla DeLeon, svoltosi in Texas, nel loro stato natale.

Sel non è stata una semplice invitata, bensì una delle damigelle d'onore della sposa. Capelli sciolti, con uno smoky-brown eye e con indosso un sensualissimo abito nero che le lasciava le spalle scoperte, Selena era semplicemente fantastica.

Visualizza questo post su Instagram They lovin’ the crew. Un post condiviso da Priscilla Cosme (@pmdeleon22) in data: 20 Lug 2019 alle ore 8:23 PDT

Visualizza questo post su Instagram My good luck charm. Un post condiviso da Priscilla Cosme (@pmdeleon22) in data: 20 Lug 2019 alle ore 8:20 PDT

Grazie Sel, ancora una volta ci hai lasciato senza fiato!

La cantante di "Back To You" aveva preso parte anche all'addio al nubilato della cugina, ovvero una vacanza a tutto divertimento in Messico. Selena era il ritratto della felicità, vedere per credere.

Lunedì 22 luglio Sel ha compiuto 27 anni. I fan le hanno fatto i migliori auguri di compleanno anche su Twitter, dimostrandole ancora un volta tutto l'amore e il sostegno possibile.

grazie Mandy per aver messo al mondo questa meraviglia 💙 #HappyBirthdaySelenaGomez pic.twitter.com/ZQZe4s0x0O — Biagio (@gengy1001) July 22, 2019

Tanti auguri alla donna che mi ha resa forte e sicura di me stessa, a colei che mi ha insegnato tanto e continua a farlo sempre.

Ha tutto il mio cuore. #HappyBirthdaySelenaGomez pic.twitter.com/zumbTNWRWo — Lentiggini ☀️ (@mamelixwhite) July 22, 2019

tanti auguri a te che sei sempre stata e continui ad essere la mia ispirazione e la mia forza, a te che sei parte della mia vita e che mi accompagni ovunque da troppo tempo. buon compleanno, piccola mia.💜 #HappyBirthdaySelenaGomez pic.twitter.com/FjNF10wpyA — boobear (@artstvlinson) July 22, 2019

La mia vita in una sola foto.

Semplice, sorridente e felice. Amo la tua semplicità, il tuo modo di essere. Forte davanti a tutti i problemi che hai avuto. Grazie di esistere. Questo giorno è speciale perché è nata una forza della natura. 💖#HappyBirthdaySelenaGomez pic.twitter.com/jIM6iZaBkf — whosaysthat? (@CrisdmMoonlight) July 22, 2019

ph: getty images