Selena Gomez: i complimenti che le ha fatto Bill Murray ti faranno sentire orgoglioso di lei

E Sel ha rivelato cosa le ha detto all'orecchio a Cannes 2019

Selena Gomez è appena arrivata al cinema con "I morti non muoiono", in cui recita anche un mostro sacro di Hollywood come Bill Murray.

L'attore di "Ghostbusters" ha parlato di lei in un'intervista con People e ha spiegato che conoscerla di persona gli ha fatto cambiare idea su come pensava che fosse la 26enne.

"Ho imparato che mi piace - ha detto il 68enne - Ho imparato che qualsiasi preconcetto avessi su qualcuno che ha 55 milioni, miliardi di follower o qualcosa così... pensavo che fosse diversa da come poi ho visto che è davvero" (per la cronaca, Selena Gomez ha 152 milioni di follower su Instagram).

"Mi sono divertito un sacco con lei, mi piace molto".

Non solo, Bill Murray ha scherzato sul fatto che se si fossero conosciuti anni fa, l'avrebbe sicuramente portata a casa da sua mamma: "Se mia madre fosse ancora viva, la porterei a casa da lei. Direi 'Mamma, voglio che tu conosca Selena".

La stessa cosa vale per noi, Bill!

Nel frattempo, ospite del salotto tv di Jimmy Fallon, Selena Gomez ha rivelato cosa le ha detto la co-star all'orecchio sul red carpet di Cannes 2019. Ecco una foto di quel momento:

"Prima di tutto, visto in foto sembra strano - ha detto Sel - Mi stava dicendo cose stupide. Tipo: 'Sei bellissima stasera'. E poi tutto serio: 'Da dove vieni?'"

La attrice e cantante ha spiegato che fa tutto parte del carattere scherzoso di Murray: "Cerca sempre di farmi ridere. Sì, lui è divertente, è un bambinone".

Durante la stessa intervista, Selena Gomez ha rivelato che il suo nuovo album è finito: vai qui per sapere che cosa ha detto!

ph: getty images