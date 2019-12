Sei invitato alla festa di compleanno di Elettra Lamborghini, nel nuovo e ultimo appuntamento con Twerking Queen

Vedrai anche il suo summer tour e tante interviste a personaggi dello spettacolo

Siamo già arrivati all'ultimo, imperdibile appuntamento con Twerking Queen, che va in onda domani, martedì 17 dicembre, alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Tieniti pronto per un finale col botto: lo show che ti racconta senza filtri la vita di Elettra Lamborghini, questa volta ti porta direttamente alla sua festa di compleanno, per scoprire come la matadora ha celebrato i suoi 25 anni.

Dopo aver visto come prepara le sue esibizioni, continuerai poi a seguirla nel summer tour, scoprendo tanti aneddoti da dietro le quinte e twerkando come non ci fosse un domani sul palco.

E ancora, le interviste ai suoi collaboratori - come il producer Shablo - e ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno incrociato la strada di Elettra Lamborghini, come Simona Ventura e Gigi D'Alessio.

Il nuovo e ultimo appuntamento con Twerking Queen è per domani, martedì 17 dicembre, alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Elettra Lamborghini tornerà a farti compagnia la sera di martedì 31 dicembre: sì, proprio la notte di Capodanno! Dalle 22.00, potrai aspettare l'arrivo del 2020 in sua compagnia: andranno di nuovo in onda tutti e tre gli episodi dello show.