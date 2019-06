Se pensi che Billie Eilish sia troppo seria, devi vederla protagonista di questo scherzo

Mitica!

La musica di Billie Eilish viene spesso definita "goth-pop" o "grunge-pop" e di sicuro i suoi testi non sono "sole, cuore, amore", bensì qualcosa di molto più introspettivo, a volte cinico e quasi doloroso.

Ma se pensi che non sappia divertirsi, ti ricrederai vedendola nei panni di una super prankster!

Tutto è successo nello studio tv di Ellen DeGeneres, che in quel momento ospitava Melissa McCarthy. La comica si è dichiarata una grandissima fan di Billie - "La amo, sono ossessionata da lei, la ascolto tutto il tempo" - e ha preparato una parodia del video di "Bad Guy" per dimostrare ironicamente di "avere quello che serve per esibirsi con lei".

La cantante, che quella stessa sera ha iniziato il tour, ha fatto apposta una tappa nel programma per fare uno scherzo alla famosa fan. Si è nascosta in una scatola e ne è saltata fuori improvvisamente con grande spavento di Melissa.

Lo scherzo è finito con un dolcissimo abbraccio tra le due e con Billie Eilish che ha definito la parodia di "Bad Guy": "Così carina".

Guarda tu stesso com'è andata:

Se ti è venuta voglia di riascoltare "Bad Guy" in loop, ecco il video:

ph: getty images