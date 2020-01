Se hai pensato che Kylie Jenner avesse annunciato di essere di nuovo incinta non sei l’unico

Un'immagine inedita in cui accarezza il pancione

Se segui Kylie Jenner su Instagram e stamattina hai scorso velocemente la bacheca, probabilmente hai sobbalzato vedendo il suo ultimo post.

Non sei certo l'unico: tanti dei suoi 156 milioni di follower sono rimasti a bocca aperta davanti a una foto che la ritrae incinta. "Sembrava che stesse annunciando un'altra gravidanza" ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: "Il mio cuore si è fermato per un secondo" e via così, altri commenti sullo stesso stile.

In realtà si tratta di un throwback: l'immagine risale a quando stava aspettando Stormi, avuta con l'ex fidanzato Travis Scott.

Siccome la primogenita compirà due anni tra poco (il primo febbraio), la 22enne ha deciso di postare una foto ricordo. Lo ha spiegato nella didascalia: "Throwback, quando ero incinta della mia bambina. Non posso credere che mia figlia compirà presto due anni".

Kylie Jenner aveva tenuto segreto il fatto di essere in dolce attesa, confermandolo solo una volta nata la figlia. Insomma, ci ha già abituato ad annunci shock: forse anche per questo, a una prima occhiata, il post ci ha ingannati tutti.

ph: getty images