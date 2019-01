Scotty T si è fidanzato: è ufficiale su Instagram con la nuova ragazza

Scotty in love

Scotty T ha iniziato il 2019 presentando ai follower la nuova fidanzata.

Sì, il nostro conduttore di Just Tattoo of Us ha svelato di non essere più single passando direttamente al livello "ufficiale su Instagram".

Lei è una makeup artist e influencer: Chloe Elizabeth Wilson. Chissà, forse la conosci già visto che è abbastanza famosa, con 273mila follower che seguono i suoi tutorial di trucco.

Entrambi hanno postato la stessa foto davanti a uno specchio.

View this post on Instagram Selfies and snouts!! 🔥💙 A post shared by Scotty T (@scottgshore) on Dec 30, 2018 at 12:59pm PST

Non è chiaro da quanto Scotty T e Chloe stiano insieme, ma lo scorso dicembre il 30enne aveva lasciato qualche indizio commentando alcune foto (soprattutto con le emoji).

View this post on Instagram Ari hair vibes A post shared by CHLOE ELIZABETH (@cchloelizabethh) on Dec 27, 2018 at 6:05am PST

Adesso è ufficiale: benvenuta nella famiglia Geordie, Chloe!

