Scotty T è di nuovo single: il boss di Geordie Shore e la fidanzata si sono lasciati dopo neanche due mesi insieme

Si parla di un "tradimento" di lui

Sono passati solo due mesi da quando Scotty T aveva annunciato ufficialmente su Instagram di essersi fidanzato con la makeup artist Chloe Elizabeth Wilson e adesso la storia è già arrivata al capolinea.



Il boss di Geordie Shore (sì, Scotty T è tornato nello show, ma in un nuovo super ruolo) non ha ancora confermato il breakup ma è stata Chloe a svelare nelle Stories che la relazione si è interrotta, suggerendo un possibile tradimento.

Quando un fan le ha chiesto: "Cosa è successo tra te e Scott?", la ragazza ha risposto: "Lasciamo perdere".

View this post on Instagram Just bought a new Mercedes x jokes I wish x A post shared by CHLOE ELIZABETH (@cchloelizabethh) on Feb 15, 2019 at 4:39am PST

Poi la 19enne ha postato lo screenshot di una immagine, per niente chiara, in cui si intravede Scotty T con il braccio di qualcuno intorno alle spalle e ha scritto: "Scotty T mentre tradisce".

Comunque siano andate le cose, Chloe ha deciso di guardare già al futuro: "Grazie per i messaggi, quel che è successo è successo. A volte non vai bene per qualcuno ma non è la fine del mondo".

"Sono sicura che troverò l'umano per me, un giorno".

View this post on Instagram Selfies and snouts!! 🔥💙 A post shared by Scotty T (@scottgshore) on Dec 30, 2018 at 12:59pm PST

Non abbiamo dubbi che ciò succederà e auguriamo il meglio a entrambi!

Intanto ti ricordiamo che Scotty T ti aspetta in Geordie Shore con la nuova e 18esima stagione, che va in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e su NOW TV.

ph: getty images