Scarlett Johansson si sposa: ha detto sì alla proposta di matrimonio di Colin Jost

Lui è un comico del "Saturday Night Live"

Scarlett Johansson e Colin Jost sono ufficialmente fidanzati.

Lo ha confermato il publicist dell'attrice, Marcel Pariseau, ad Associated Press, aggiungendo che per ora non hanno deciso una data per le nozze.

Embed from Getty Images

Sarà il terzo matrimonio per la star 34enne di "Avengers", mentre il comico 36enne del "Saturday Night Live" andrà per la prima volta all'altare.

Scarlett Johansson era stata sposata con Ryan Reynolds per due anni, dal settembre 2008 al dicembre 2010. Nel settembre 2017, aveva finalizzato il divorzio dal secondo marito, il giornalista Romain Dauriac, con il quale ha avuto la figlia Rose di quattro anni.

Embed from Getty Images

La storia con Colin Jost è iniziata due anni fa e ad aprile 2018 avevano fatto il loro debutto come coppia sul red carpet di "Avengers: Infinity War".

