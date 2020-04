Sam Smith e John Legend che duettano con i loro Oscar alle spalle in Together At Home sono potentissimi

Hanno cantato una emozionante "Stand By Me"

Due delle voci più incredibili del panorama musicale mondiale hanno fatto squadra per One World Together At Home: stiamo parlando di Sam Smith e John Legend.

Durante l'evento prodotto da prodotto da Global Citizen e realizzato in collaborazione con Lady Gaga, i cantanti si sono esibiti su un classico senza tempo, "Stand By Me" di Ben E. King.

Una performance molto emozionante e a rendere il tutto ancora più potente sono stati degli "ospiti d'eccezione": le statuette degli Oscar che facevano bella mostra alle loro spalle! Guarda tu stesso:

Oltre ad aver collaborato in passato sul brano "Lay Me Down", Sam Smith e John Legend hanno in comune il fatto di aver vinto il prestigioso premio dell'Academy. Il primo per "Writing's on the Wall", colonna sonora del film di 007 "Spectre" e il secondo per "Glory" dal film "Selma".

Sono tantissime le star che hanno partecipato a One World Together At Home, tra cui Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes, Sam Smith, Elton John.

Puoi vedere One World Together At Home lunedì 20 aprile alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

#TogetherAtHome va in onda oggi, lunedì 20 aprile, anche su MTV Music (Sky 704) alle ore 21:00, su VH1 (67 del DTT e canale 22 su Tivusat) alle ore 18:00, su Comedy Central (Sky 128) a mezzanotte.

ph: getty images