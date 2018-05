Sam Smith è il fan numero uno di Brandon Flynn e l’ultimo post lo dimostra

Sam Smith e Brandon Flynn ci fanno battere il cuore con il loro stupendo amore!

Il cantante di "One Last Song" ha pubblicato sulle Instagram Stories un tributo al fidanzato, in occasione dell'uscita di "13 Reasons Why 2". Tieniti pronto perché le sue parole di faranno commuovere!

"Congratulazioni a questo bellissimo uomo - ha scritto Sam Smith - Sono così entusiasta di sedermi e guardarlo. Sono ispirato dal tuo talento che toglie il fiato e la tua incredibile etica lavorativa".

"E in più ho la cotta più grande del mondo per te. Ti amo B".

Ma quanto, quanto è dolce?! Awww

In "13 Reasons Why 2", Brandon Flynn ha ripreso il ruolo di Justin Foley. Nella seconda stagione della serie, il personaggio è molto più profondo e tormentato rispetto alla prima e Brandon ha dovuto affrontare alcune scene davvero intense (non andiamo avanti per non rovinarti con gli spoiler).

Qualche giorno fa, per il 26esimo compleanno di Sam Smith, era stato Brandon Flynn a pubblicare un dolce messaggio: leggilo qui!

Il cantante e l'attore erano stati fotografati per la prima volta insieme a ottobre 2017.

ph: getty images