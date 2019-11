Ryan Reynolds ha coronato i suoi sogni grazie a una foto con Mariah Carey e Blake Lively

E i gemelli della cantante, Morrocan e Monroe

Ecco il trio famoso che non ti aspetti: quello composto da Ryan Reynolds, Blake Lively e... Mariah Carey!

La cantante ha postato una foto insieme all'attore e alla moglie e nell'immagine compaiono anche i suoi figli, i gemelli di 8 anni Morrocan e Monroe.

Dalla foto, si deduce che Morrocan sia un fan di Deadpool, il personaggio interpretato da Reynolds, visto che ne indossa la maschera.

Proprio Ryan è apparso entusiasta di aver incontrato un piccolo sosia di Deadpool (o forse, più probabilmente, la sua iconica mamma), perché nei commenti ha scritto: "Wow, la mia vision board è appena diventata una foto".

#CommentsByCelebs

La vision board è di solito un insieme di immagini che raffigurano gli obbiettivi di una persona, così che li si possa facilmente visualizzare.

Chissà, forse presto vedremo un duetto tra Deadpool e Mariah Carey su "All I want for Christmas is You"!

