Rupert Grint diventerà papà: l’attore di “Harry Potter” e la fidanzata aspettano un figlio

Congratulazioni

Lo hai conosciuto quando aveva 13 anni e interpretava per la prima volta Ron Weasley in "Harry Potter": avanti veloce a oggi, Rupert Grint è cresciuto e sta per diventare papà!

L'attore, che ora ha 31 anni, sta aspettando un figlio con la fidanzata e collega Georgia Groome.

Visualizza questo post su Instagram From a while ago... Un post condiviso da Rupert Grint (@rupsg30) in data: 14 Ott 2019 alle ore 9:19 PDT

"Sono molto entusiasti di annunciare che stanno aspettando un bambino e chiedono privacy" ha confermato il portavoce della star.

Rupert Grint e Georgia Groome stanno insieme da quasi dieci anni, tra vari tira e molla, e hanno sempre tenuto molto privata la relazione. L'anno scorso si era ipotizzato che si potessero essere sposati dopo che lei era stata vista con un anello simile alla fede, ma non erano arrivate conferme.

Nel 2018, Rupert Grint aveva svelato al The Guardian il suo desiderio di diventare padre: "Vorrei sistemarmi e avere presto dei figli".

Ma non sperare che chiami il piccolo come il personaggio che lo ha fatto diventare famoso: "Se avessi un figlio, lo chiamerei Ron? È un bel nome ma penso di no - aveva detto nella stessa intervista - Grint è un cognome difficile da accostare a un nome formato da una sola sillaba".

ph: getty images