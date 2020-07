Riverdale: Vanessa Morgan è incinta del primo figlio con il marito Michael Kopech!

Un maschietto

Vanessa Morgan è incinta! La bella attrice di Riverdale, che nella serie interpreta Toni Topaz, ha appena annunciato su Instagram che sta aspettando il suo primo figlio con il marito Michael Kopech. Vanessa ha condiviso su Instagram un album con un sacco di contenuti carini del suo gender reveal party - e la 28enne avrà un maschietto.

Non solo la festa, nell'album possiamo vedere i due test di gravidanza positivi della mattina in cui ha scoperto di essere incinta e la prima ecografia. Awww <3

"Stavo valutando di nascondere questa parte della mia vita, ma sapevo che alla fine le persone avrebbero visto le foto con la mia pancia e volevo che voi ragazzi lo sapeste da me", ha scritto Vanessa nella didascalia del post.

“Voglio mantenere privato questo capitolo della mia vita, ma voglio anche essere la prima a condividere la notizia. Sono felicissima di accogliere il mio bambino nel mondo questo gennaio 💙 È quasi come se tutto ciò che pensavo fosse importante in questa vita sia completamente cambiato. Siamo qui per uno scopo tanto più grande e la vita è così preziosa".

Poi ha continuato dedicando tenere parole al suo bambino:

"Non riesco a credere a quanta crescita e forza tu mi hai già dato come tua madre. È come se Dio sapesse che avevo bisogno di te, angelo mio. L'universo funziona in modo misterioso ma cronometra sempre tutto per come deve essere. Piccolino sei stato fatto con così tanto amore ed emani già una luce così forte che mi scalda la pancia. Grazie a Dio per questa benedizione ☺️ Sono così felice e non vedo l'ora di dedicarmi ogni giorno ad essere la migliore mamma che posso essere 💙 ”, ha concluso Vanessa.

Visualizza questo post su Instagram Happy Quarantine Birthday Boo ♥️ #24 Un post condiviso da Vanessa Morgan (@vanessamorgan) in data: 30 Apr 2020 alle ore 3:18 PDT

Vanessa e Michael si sono sposati all'inizio di quest'anno in Florida - qui puoi vedere il suo splendido abito da sposa.

Secondo le prime rivelazioni sembra che le riprese di Riverdale 5 dovrebbero iniziare verso la fine di agosto. Vanessa Morgan volerà a Vancouver per unirsi al resto del cast oppure no? Cosa ne sarà della dolce e combattiva Toni? Chissà, forse la gravidanza sarà uno dei temi della prossima stagione o magari useranno tutti i trucchi possibili per nascondere il pancione.

ph. getty images