Ritorno di fiamma per Kristen Stewart e Stella Maxwell? Avvistate mano nella mano

Si erano lasciate a fine 2018

Sembra che i rumors sul fatto che Kristen Stewart e Stella Maxwell siano tornate insieme siano più che semplici rumors.

L'attrice e la modella sono state viste mentre andavano mano nella mano in un supermercato di New York. Entrambe in look molto casual, con tuta, sneakers e capelli raccolti, hanno fatto scorta di qualche snack prima di uscire di nuovo tenendosi per mano.

Le due avevano già fatto partire le speculazioni su un ritorno di fiamma facendosi vedere insieme lo scorso maggio in un ristorante di Los Feliz, in California. Ma in quel caso erano presenti anche altri amici, mentre nell'ultima uscita erano da sole.



Tra vari tira e molla, Kristen Stewart e Stella Maxwell sono sono state insieme dal 2017 fino alla fine dello scorso anno quando la star di "Twilight" era stata fotografata in dolce compagnia della stylist losangelina Sara Dinkin.

Un breakup durato quindi sei mesi e, secondo UsWeekly, dovuto al fatto che la prima prova di convivenza - erano andate a stare sotto lo stesso tetto a maggio 2018 - non avrebbe funzionato come avrebbero voluto.

ph: getty images