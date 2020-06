Rita Ora ha scritto un toccante tributo per la nonna, annunciando la sua scomparsa

Forza Rita

Siamo vicini a Rita Ora in questo momento difficile in cui purtroppo sta affrontando la morte della nonna materna.

La star ha annunciato la scomparsa della sua "nani" in una toccante lettera aperta condivisa su Instagram, insieme a una foto della nonna e a un selfie con lei.

"Cara Nani - ha scritto nella didascalia - Eri la persona più glamour, chic, lavoratrice e indipendente che abbia mai incontrato. Ogni giorno andava a fare una passeggiata tutta vestita bene, con look fantastici, andava e prendeva il caffè senza l'aiuto di nessuno, non voleva aiuto".

"Era così premurosa, forte e così divertente! Mio Dio che risate e quando diceva la verità non aveva filtri! Ma amava e si preoccupava con tutto il suo cuore. Mi mancherai ogni giorno. Riposa in pace vicino a Gjushi e so che ci proteggerai e guiderai. Cerca di non fare troppi party lassù in paradiso o avrò la FOMO. Ti amo nonna".

L'ultimo video musicale di Rita Ora si intola "How To Be Lonely" e lo puoi vedere qui sotto:

ph: getty images