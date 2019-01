Rita Ora ha risposto per la prima volta a una domanda sul presunto fidanzato Andrew Garfield

Lo scorso novembre era scattato il new couple alert

Lo scorso novembre era arrivato il new couple alert per Rita Ora e Andrew Garfield e adesso, per la prima volta, qualcuno ha menzionato l'attore in un'intervista alla cantante.

L'artista di "Phoenix" sta promuovendo l'albume e il tour e ha fatto tappa alla radio SiriusXM Hits 1 a New York. La conduttrice del programma ha lanciato la domanda: "Come Spider-Man, preferisci Tobey Maguire o Andrew Garfield?", riferendosi appunto a due degli attori che hanno interpretato il personaggio dei fumetti.

Rita ha iniziato a ridere imbarazzata dicendo: "Certo che mi state dando proprio una svegliata stamattina".

Poi ha schivato non scegliendo né l'uno né l'altro: "Non guardo Spider-Man, questa è la mia risposta".

Puoi ascoltare tu stesso cosa ha detto Rita Ora:

Dopo che erano partiti i rumors sulla possibile nuova coppia, Rita Ora e Andrew Garfield erano stati avvistati insieme poco prima di Natale. A braccetto, passeggiavano per Londra per quella che sembrava una sessione di shopping per i regali.

Lo scorso settembre, era finita la storia tra la cantante e Andrew Watt.

ph: getty images