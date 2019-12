Rihanna è così entusiasta per l’ultimo premio che le scivola dalle mani

Una scena LOL

Uno dei motivi per cui non si può non adorare Rihanna è che è rimasta sempre se stessa, nonostante la fama e il successo che ottiene in ogni campo, ultimo quello della moda.

Proprio a proposito di moda, recentemente la star ha vinto il suo primo British Fashion Awards come riconoscimento dell'ascesa del suo luxury brand Fenty.

Se sul red carpet dell'evento ha rubato la scena a tutti con il sexy ensemble verde menta che indossava, una volta arrivata a casa ha regalato un momento divertentissimo.

Con l'amico e collaboratore Jahleel Weaver, Rihanna ha iniziato a ballare scatenata sulle note di "Out Tha Mud" di Roddy Ricch per festeggiare la vittoria.

Peccato che a un certo punto si sia dimenticata di avere il premio tra le mani e... lo ha fatto cadere. La cosa migliore è la sua espressione - "Ops!" - che puoi vedere in un video di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram #Rihanna shares her and #JahleelWeaver’s night after the #BritishFashionAwards 🏆. Un post condiviso da POPFUZION TV (@popfuziontv) in data: 6 Dic 2019 alle ore 3:24 PST

Unica e sola, Rihanna!

