Rihanna e A$AP Rocky sono stati fotografati mentre andavano a cenare insieme a New York

Un aggiornamento sulla coppia

Se ti stavi domandando come procede la relazione tra Rihanna e A$AP Rocky, l'ultimo avvistamento ti conferma che sono ancora una coppia!

La cantante 33enne e il rapper suo coetaneo sono stati fotografati mentre andavano a cena al ristorante Carbone di New York, lo scorso weekend.

Entrambi indossavano due giubbotti ispirati al mondo del baseball e su quello di RiRi spiccava un "R" gigante ricamata sul petto. Ed entrambi sono sembrati di ottimo umore, sorridendo e salutando i paparazzi che li immortalavano. Puoi vedere le foto qui su Instagram.

getty images

Intanto una fonte di Entertainment Tonight ha raccontato che la scorsa settimana la coppia ha passato del tempo in compagnia di uno dei fratelli di Rihanna, Rorrey.

"Rihanna è molto legata ai suoi fratelli, quindi è sicuramente importante che vadano d'accordo con chi sta frequentando - ha spiegato l'insider - Rorrey è un grande fan di A$AP e lo considera uno di famiglia, perché A$AP e Rihanna sono stati amici per molto tempo quindi si trova a suo agio con lui. Vanno d'accordo e si divertono tutti insieme".

Robyn Rihanna Fenty e Rakim Mayers (i veri nomi dei due artisti) sono appunto BFF e collaboratori da anni e in passato si era già parlato di una possibile relazione. Ma il vero new couple alert era scattato a fine 2020, quando People aveva confermato che l'amicizia si era trasformata in amore.

A Natale 2020 non ci sono stati più dubbi, quando sono stati visti mentre passavano insieme le Feste a Barbados.

ph: getty images