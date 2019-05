Rihanna, Blake Lively e tutte le star che ci sono mancate al Met Gala 2019

Desaparecidos

Se ti aspettavi di vedere Rihanna e Blake Lively calcare il red carpet del Met Gala 2019 e regalarci nuovi meravigliosi outfit, non sei l'unico ad essere rimasto deluso.

Nonostante ne abbiamo viste delle belle - come il magico abito di Zendaya - e delle originalissime - come Katy Perry in versione candelabro - tanti fan hanno notato l'assenza delle due star solitamente habitué dell'evento.

Riri non c'era ma ha comunque probabilmente seguito il red carpet, visto che ha postato una foto di Anna Wintour, direttrice di Vogue e organizzatrice del ballo, definendola la meglio vestita.



View this post on Instagram best dressed. 💕🤷🏿‍♀️ A post shared by badgalriri (@badgalriri) on May 6, 2019 at 4:57pm PDT

L'ultimo avvistamento di Blake Lively è stato lo scorso weekend, quando ha svelato a sorpresa di essere incinta, arrivando con il pancione alla première di "Pokémon Detective Pikachu".

Sicuramente entrambe avranno avuto una buona ragione per non partecipare al Met Gala 2019, ma questo non vuol dire che non ci siano mancate. Non ci resta che consolarci con le reazioni social alla loro assenza:

No Rihanna and no Blake Lively? What is the met gala this year?? #metgala pic.twitter.com/HF20s8pSzk — Maria (@mariaayann) 7 maggio 2019

Bellissime Blake Lively e Rihanna ieri sera 💝 #MetGala pic.twitter.com/wqIPtK8CyY — Val (@lanemicageniale) 7 maggio 2019

Where are Rihanna and Blake Lively when you need them? #MetGala pic.twitter.com/He9pG8BFve — allie. (@fuckitydarkside) 7 maggio 2019

WHERE ARE RIHANNA AND BLAKE LIVELY IM THIS CLOSE TO CALLING MY LAWYERS #MetGala pic.twitter.com/vhJmvtidHV — L (@lanawaelxx) 7 maggio 2019

No Blake or Rihanna at the #MetGala pic.twitter.com/gK1X1h749D — Becca Gmerek (@BeccaGmerek) 7 maggio 2019

Un fan ha fatto notare che Rihanna e Blake Lively non sono state le uniche grandi assenti: mancavano anche Beyoncé e Sarah Jessica Parker.

no Rihanna

no Blake Lively

no Sarah Jessica Parker

no Beyoncé

Met Gala 2019 might as well have not happened — V (@vstowe) 7 maggio 2019

ph: getty images