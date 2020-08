Rihanna avrebbe pronto il suo libro di ricette e starebbe pensando agli utensili per cucinare firmati da lei

Alla conquista di nuovi business

Dopo aver conquistato il mondo della musica, quello della moda e quello dei trucchi e della skincare, Rihanna avrebbe un nuovo business in mente: quello della cucina!

La cantante avrebbe intenzione di pubblicare un libro di ricette ispirate alla sua terra natale, ovvero Barbados.

Come riporta il The Sun, avrebbe anche già ottenuto i diritti sulla frase "Sorry, I’m Booked" per renderla un marchio in ambito di pubblicazioni e utensili culinari.

"Rihanna è sempre stata una fan del buon cibo e durante il lockdown ha lavorato per creare il suo libro di ricette. Comprenderà alcune delle sue ricette caraibiche preferite. Il passo successivo che sta sognando è quello di lanciare la sua linea di utensili da cucina" ha detto una fonte del tabloid.

Intanto sono più di quattro anni che il mondo intero sta aspettando il suo nono album in studio, l'ideale seguito di "Anti", pubblicato a gennaio 2016.

Rihanna ha recentemente assicurato di essere al lavoro anche sulle nuove canzoni, promettendoci che non resteremo delusi.

ph: getty images