Puoi vedere la reazione di Kylie Jenner allo scandalo Jordyn Woods in un video del reality di famiglia

Dramma in vista

È tornato alla ribalta lo "scandalo Jordyn Woods", te lo ricordi?

Lo scorso febbraio, la ex inseparabile BFF di Kylie Jenner era stata pizzicata in un bacio con Tristan Thompson, l'allora fidanzato e padre della figlia di Khloé Kardashian (sorella maggiore di Kylie). La cosa aveva rotto definitivamente la decennale amicizia tra Jordyn e Kylie.



Adesso puoi vedere come la miliardaria più giovane di sempre aveva reagito a quella situazione nel promo della nuova puntata di "Keeping Up With The Kardashians".

Nel video, la mamma di Kylie le dice: "Questo cambierà la relazione per sempre, per te e Jordyn è come un divorzio".

E la 21enne replica: "Ha fatto un casino".

Guarda tu stesso:

Per saperne di più bisognerà aspettare la messa in onda della puntata, prevista negli Stati Uniti la prossima domenica.

Jordyn Woods aveva chiesto perdono e raccontato la sua versione dei fatti nel talk show di Jada Pinkett Smith lo scorso marzo, ma le scuse non sono bastate. Recentemente infatti Kylie Jenner le avrebbe chiesto di passare a casa per prendere il resto delle sue cose e andarsene definitivamente.

ph: getty images