Rami Malek ha commentato quel momento con Nicole Kidman e il suo imbarazzo è adorabile

Oltre ad essersi portato a casa il suo primo ai Golden Globe come Miglior Attore per aver interpretato Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody", durante la serata di premiazione Rami Malek è stato protagonista di un altro momento molto chiacchierato, ovvero quando Nicole Kidman è parsa snobbarlo sul palco.

Ebbene, l'attore adesso ha commentato quella scena e adorerai tanto dolce imbarazzo!

Durante un'intervista, Jimmy Kimmel gli ha infatti mostrato il video in cui tenta di salutare Nicole Kidman e lei gli dà le spalle.

Tra il disagio e il divertimento, Rami Malek si è coperto gli occhi con una mano e ha provato a salvare il salvabile: "Non me ne ero accorto" ha detto, non credendoci nemmeno lui.

Jimmy Kimmel ha rimandato la clip in play e l'attore ha spiegato, con un pizzico di ironia: "La conosco da molti anni, come avete potuto capire da quel video. Quindi ho pensato che avrei potuto facilmente salutarla sul palco, in un momento come quello".

"Molto imbarazzante. Sento che questo video mi perseguiterà per anni. Ma va bene così" ha aggiunto Rami Malek, prima di raccontare che almeno il marito di Nicole Kidman, Keith Urban, da grande fan dei Queen gli ha fatto i complimenti durante i Golden Globes 2019.

Guarda tu stesso cos'ha detto Rami Malek nel video, dal minuto 2:06:

ph: getty images