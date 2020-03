Queste foto di Billie Eilish con dei cuccioli in adozione non potrebbero essere più dolci

In questi giorni complicati del #IoRestoACasa, servono momenti che scaldino il cuore e Billie Eilish è pronta a regalartene uno dolcissimo.

La cantante ha ricevuto una visita speciale prima del concerto a Miami del suo "Where Do We Go? World Tour": quella di tre cuccioli di un canile della città.

Le tenere palle di pelo si chiamano Eve, Eye Patch e Starburst e attendono che un padroncino li adotti e si prenda cura di loro. Intanto sono passati dietro le quinte dello show per avere un po' di coccole da Billie Eilish.

Guarda tu stesso che tenerezza:

"I nostri cuccioli non ne hanno mai abbastanza di Billie Eilish - ha scritto la pagina Facebook del canile, il Miami-Dade Animal Services - Siamo entusiasti di sapere che Billie ama gli animali e che ha voluto incontrare i nostri cuccioli. Eve, Eye Patch e Starburst ti augurano buona fortuna!"

La 18enne è molto attiva nella salvaguardia degli animali: spesso condivide con i suoi 57,5 milioni di follower su Instagram messaggi di sensibilizzazione, da quando si è detta disgustata da chi indossa pellicce di visone a quando si è dichiarata vegana proprio per proteggere la fauna.

ph: getty images