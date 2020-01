Questa reunion di Ian Somerhalder e Paul Wesley è tutta dedicata ai fan di “The Vampire Diaries”

Fratelli Salvatore forever

Se hai seguito e amato "The Vampire Diaries" non puoi perderti questa epica reunion dei fratelli Salvatore!

Ian Somerhalder e Paul Wesley - che hanno appunto interpretato Damon e Stefan Salvatore nella serie - si sono incontrati a un after party dei Golden Globes 2020 e hanno posato insieme sul tappeto rosso.

Bellissimi ed elegantissimi nei loro completi, scommettiamo che ti faranno sospirare di nostalgia per "TVD" che si è conclusa nel 2017 dopo otto stagioni.

Alla festa erano presenti due altre star della serie: Nina Dobrev, che aveva vestito i panni di Elena Gilbert/Katherine Pierce, e Kat Graham, ovvero Bonnie Bennett.

Nina in particolare, si è fermata a chiacchierare con Paul Wesley e i fotografi hanno immortalato il momento.

Intanto Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno fatto squadra in una nuova impresa che non c'entra con la tv: stanno lanciando il loro marchio di liquori e hanno promesso che si imbarcheranno in un tour mondiale per presentarlo.

