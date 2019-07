Questa GIF della regina Elisabetta che rincorre il principe William da bambino ti farà sorridere

Siamo abituati a pensare a Elisabetta II come all'immagine della compostezza in persona ma qualcuno ha rivangato una simpatica clip in cui la regina lasciava perdere il protocollo per rincorrere il principe William.

Lo scorso 23 luglio, è stato l'anniversario del matrimonio tra Sarah Ferguson e il principe Andrew, che si erano sposati nel 1986. La coppia aveva divorziato nel 1996 e da allora sono rimasti in buoni rapporti.

In occasione dell'anniversario, i fan della coppia reale hanno trovato la GIF perfetta da quelle nozze: si tratta appunto della regina Elisabetta che corre dietro al principe William per evitare che si avvicini troppo alla carrozza degli sposi.

Guarda tu stesso:

