Questa foto di Katie Holmes sta diventando virale per la sua particolare reazione a una notizia di politica

In queste ore potresti sentir parlare di una foto che Katie Holmes ha pubblicato su Instagram, perché sta diventando virale in tutto il mondo!

C'entra con le prossime elezioni negli Stati Uniti: il candidato democratico Joe Biden ha annunciato di aver scelto Kamala Harris come vice. Se Biden diventasse presidente, la senatrice della California diventerebbe quindi vicepresidente del Paese a stelle e strisce.

Si tratta di una scelta storica perché Kamala Harris è la prima donna nera e la prima donna asiatica-americana candidata alla vicepresidenza Usa.

Sembra proprio che Katie Holmes sia più che entusiasta da questa notizia, probabilmente eccitata è la parola giusta!

Ha postato una foto scattata in un bagno, con la schiena inarcata e la testa rovesciata all'indietro, che sembra quasi tratta da una scena sexy di un film. Ma ha aggiunto l'hashtag #BidenHarris2020 per farci capire che si tratta di politica.

Ecco l'immagine dell'attrice di Dawson's Creek che sta facendo parlare:

Sono diverse le celeb che hanno postato il loro plauso alla candidatura di Kamala Harris, come Taylor Swift, John Legend e Colton Haynes.

Very happy for our friend and Senator and future Vice-President, @KamalaHarris, and very much looking forward to voting for the Biden-Harris ticket to begin the difficult work of recovering from this nightmare presidency and building an even better future.