Questa foto di Joaquin Phoenix che festeggia l’Oscar con la fidanzata dimostra che è l’umiltà in persona

After-party super glamour? Non fanno per lui

Joaquin Phoenix ha vinto il suo primo premio Oscar alla 92ª edizione degli Academy Awards per la straordinaria interpretazione di "Joker".

Come ha festeggiato il trionfo nella categoria Miglior Attore? Forse a uno degli after-party super glamour come quello di Vanity Fair o quello organizzato da Beyoncé e Jay-Z? No, non sarebbe stato nel suo stile!

Come dimostra questa immagine scattata e condivisa dal fotografo Greg Williams, l'attore ha celebrato la sua grande serata in modo molto modesto.

In compagnia della fidanzata Rooney Mara, è passato a prendere un panino da Monty's Good Burger di Los Angeles, noto per il suo menù plant-based (Joaquin Phoenix è vegano dall'età di tre anni).

Poi, ancora nei loro look da Oscar, a parte un cambio di scarpe per lei, si sono seduti su dei gradini per godersi il sandwich. Un after-party intimo e dolcissimo!

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sarebbero una coppia da circa tre anni e agli Oscar 2020 sono arrivati insieme mano nella mano.

Embed from Getty Images

ph: getty images