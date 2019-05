Quello che ha detto Joe Manganiello su Sofia Vergara ti farà credere nell’amore

Ma che dolcezza

Il vero amore è fatto di risate, parola di Joe Manganiello.

L'attore aveva sposato Sofia Vergara nel novembre del 2015 e adesso ha tenuto una romantica intervista in cui ha raccontato come la loro unione sia più forte che mai.

"La mia vita è fantastica perché mi piace davvero mia moglie - ha detto a Men's Health - Mi piace parlare con lei. Mi piace scherzare con lei. Ridiamo tutto il giorno tutti i giorni".

"La mia cosa preferita al mondo è far ridere mia moglie fino alle lacrime. Non c'è niente di meglio".

Joe Manganiello e Sofia Vergara sono una di quelle coppie che adorano vedere le serie tv insieme: "Facciamo maratone e guardiamo show come Game of Thrones e Mindhunter" ha continuato la star.

Il 42enne ha raccontato anche cosa gli piace della moglie: "Amo che si prenda cura di se stessa perché ho bisogno di stare con qualcuno che abbia fiducia in sé. Ci vuole una persona davvero forte e indipendente per gestire i progetti che ho fatto", riferendosi soprattutto al ruolo in "Magic Mike".

"Ma quando siamo a casa, siamo opposti nel miglior modo possibile, siamo compatibili. Lo yin e yang o comunque vogliate chiamarlo".

Morale: andiamo subito a cercarci qualcuno che parli di noi come Joe Manganiello parla di Sofia Vergara!

ph: getty images