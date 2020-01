I principi William e Harry hanno chiarito che non ci sono rancori tra loro, in una dichiarazione congiunta

Intanto la Regina ha dato un aggiornamento sulla riunione di famiglia

Non c'è nessun bad blood dietro all'annuncio del principe Harry e Meghan Markle di voler fare un passo indietro dall'essere membri "senior" della famiglia reale, lavorare per essere finanziariamente indipendenti e dividere il proprio tempo tra Regno Unito e Nord America.

Harry e il fratello William hanno rilasciato una rara dichiarazione congiunta per mettere fine una volta per tutte ai gossip che insinuano che il loro rapporto si sia rotto: "Nonostante chiari dinieghi, una falsa storia corre sui giornali del Regno Unito oggi, speculando sulla relazione tra il Duca del Sussex e il Duca di Cambridge - si legge nella nota - Per dei fratelli che tengono così profondamente al tema della salute mentale, usare un linguaggio infiammatorio in questo modo è offensivo e potenzialmente dannoso".

Intanto la regina Elisabetta II ha dato un aggiornamento sulla riunione convocata con i nipoti Harry e William e con il figlio Carlo dopo l'annuncio dei Sussex, spiegando che hanno il supporto della famiglia reale.

"Oggi la mia famiglia ha avuto una costruttiva discussione sul futuro di mio nipote e della sua famiglia. La mia famiglia ed io siamo totalmente solidali con il desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita come giovane famiglia" recita una dichiarazione ufficiale.

"Sebbene avessimo preferito che rimanessero a tempo pieno membri della Royal Family, rispettiamo e capiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente come famiglia, rimanendo un'apprezzata parte della mia famiglia".

"Harry e Meghan hanno reso chiaro che non vogliono dipendere dai fondi pubblici nelle loro nuove vite. È stato accordato un periodo di transizione che i Sussex passeranno in Canada e nel Regno Unito. Questo è un argomento complesso da risolvere per la mia famiglia e c'è ancora del lavoro da fare, ma io ho chiesto che la decisione finale sia raggiunta nei prossimi giorni".

ph: getty images