Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George, ma c’è chi non è d’accordo

Ecco cosa hanno scritto

Lunedì 22 luglio il principino George ha compiuto 6 anni. Per celebrare questa data, Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno pubblicato sul loro account Instagram tre nuove, adorabili, foto del loro primogenito.

Proprio sotto uno di questi post, gli zii paterni di George, principe Harry e Meghan Markle hanno scritto i loro dolcissimi auguri per il nipotino.

"Buon compleanno! Ti auguriamo un giorno molto speciale e tanto amore". Aww!

Harry and Meghan wished a happy birthday to George 💗 pic.twitter.com/odm0JX5IvM — ⭐ Just Juliette ⭐ 🇫🇷🇮🇩 (@RoyalDetective8) July 22, 2019

C'è chi non ha perso occasione di far nascere della polemica anche di fronte a questo tenero commento. Alcuni utenti, infatti, hanno giudicato gli auguri dei Duchi di Sussex troppo informali.

"Dovevate chiamarlo Sua Altezza", "Vi state rivolgendo a un principe" scrivono alcuni sotto il messaggio di buon compleanno. Qualcun'altro, invece, sostiene che la dedica sia l'opposto, ovvero troppo breve e generica, senza neanche citare il nome George.

Non è la prima volta che Harry e Meghan ricevono queste critiche: anche in occasione dei compleanni della principessa Charlotte e del principe Louis. Critiche che non hanno per nulla cambiato il modo dei Duchi di Sussex di fare gli auguri ai nipotini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) in data: 27 Giu 2019 alle ore 8:14 PDT

Tornando al principe George, in questo momento si trova con mamma Kate, papà William e i fratellini nella splendida Mustique, isoletta privata e super esclusiva delle Piccole Antille, nell'arcipelago St. Vincent e Grenadine. Un giorno speciale in un luogo da sogno!

ph: getty images