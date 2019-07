Principe George: le nuove foto pubblicate per il compleanno dimostrano quanto è cresciuto

Un ometto

Oggi, lunedì 22 luglio, è il 6° compleanno del principe George. In occasione di questo importante compleanno, mamma Kate e papà William hanno voluto condividere sul loro account Instagram ufficiale (@kensingtonroyal) tre nuove foto del loro primogenito.



"Buon compleanno Principe George!", così inizia la caption che accompagna gli scatti, "Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di condividere le nuove fotografie di Prince George in occasione del sesto compleanno di Sua Altezza Reale. Questa fotografia è stata scattata in vacanza con la famiglia dalla Duchessa di Cambridge. Grazie a tutti per tutti i vostri messaggi adorabili!"

Aww, quanto è cresciuto!

Stando a quanto hanno riportato diversi magazine inglesi, il piccolo George sta festeggiando il suo compleanno insieme a tutta la sua famiglia nella splendida Mustique, isoletta privata e super esclusiva delle Piccole Antille, nell'arcipelago St. Vincent e Grenadine. Un giorno speciale in un luogo da sogno!

ph: getty images