Pete Davidson ha spiegato perché è finita con Ariana Grande e con Kaia Gerber

Ha parlato anche di altre ex, come Kate Beckinsale

Pete Davidson ha affrontato il tema delle sue ex fidanzate famose in una lunga intervista condotta da Charlamagne Tha God.

Dalla relazione più recente con Kaia Gerber a quella più chiacchierata con Ariana Grande, dal flirt appassionato con Kate Beckinsale a quello estivo con Margaret Qualley, per finire con la ex storica Cazzie David, il comico ha parlato onestamente di tutte queste love story.

Partiamo da Kaia Gerber, con cui è stato dall'autunno del 2019 a inizio 2020: il 26enne si è riferito alla 18enne con le iniziali "KG" e ha appunto confermato che si sono frequentati per qualche mese.

"Lei è molto giovane e io stavo attraversando molto, prima di andare in rehab - ha spiegato, riferendosi al fatto di essere recentemente entrato in un centro di riabilitazione in Arizona - Penso che lei dovrebbe solo divertirsi, non doversi preoccupare di qualche ragazzo con dei problemi. Dovrebbe divertirsi e godersi il suo lavoro".

"Non era il luogo o il momento giusto".

La storia d'amore con Ariana Grande era stata la più travolgente, durata solo quattro mesi ma con tanto di fidanzamento ufficiale.

Pete Davidson ha raccontato di aver sentito che era finita con la cantante, dopo la tragica scomparsa di Mac Miller, ex di Ari, a settembre 2018: "Le ho detto: 'Sarò qui finché tu non mi vorrai più qui'. Sapevo che era finita dopo quello. È stato davvero orribile e non posso neanche immaginare come sia. Queste cose sono solo terribili. Quello che so è che lei lo amava davvero. Era una situazione terribile e prego ancora per la sua famiglia e i suoi amici".

Ha quindi commentato il fatto che Ariana Grande abbia fatto il gesto di togliersi l'anello di fidanzamento, durante l'esibizione agli ultimi Grammy Awards, assicurando che capisce che fa parte dello spettacolo: "Lo comprendo, è il suo lavoro. Lei ha la musica, spero che la gente si senta allo stesso modo con le mie battute".

Dopo la fine della relazione con Ariana Grande, Pete Davidson aveva frequentato l'attrice Kate Beckinsale, più grande di lui di 20 anni, a inizio 2019.

"Tutti i miei zii sono impazziti - ha scherzato - Lei è una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato". Ha aggiunto che Kate "capiva" la sua lotta per una buona salute mentale e che tra loro è finita perché "stavo andando in un altro rehab. Lei aveva un sacco di lavoro da fare. È una superstar".

Dopo Kate Beckinsale, la scorsa estate era uscito con l'attrice Margaret Qualley e l'aveva anche accompagnata alla Mostra del Cinema di Venezia: "Una bellissima anima, ragazza fantastica - ha detto Pete - Vincerà un Oscar".

Infine Cazzie David, la ex storica con cui era stato per due anni, prima che la relazione con Ariana Grande lo facesse diventare famoso in tutto il mondo.

"È esilarante - ha raccontato di lei - È un'altra delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto. Tra due anni, di sicuro avrà uno show tutto suo".

Non capita spesso sentire qualcuno parlare così bene e così apertamente di ex fidanzate: chissà se anche i protagonisti di Ex On The Beach Italia 2 saranno così gentili con i loro ex quando sbucheranno dal mare!



