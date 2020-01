Kaia Gerber e Pete Davidson si sarebbero allontanati, mentre lui si sta focalizzando sulla sua salute mentale

Attualmente il comico si troverebbe in rehab

La relazione tra Pete Davidson e Kaia Gerber si sarebbe "raffreddata".

Così una fonte di E! News ha descritto lo status della love story, raccontando che il comico attualmente si è "preso una pausa per focalizzarsi sulla sua salute mentale".

Sarebbe così entrato in rehab: "Era diventato chiaro che avesse bisogno di andarci e che non poteva più aspettare".

Il programma del centro prevederebbe di non poter avere contatti con l'esterno e così, da quando il 26enne ha fatto il suo ingresso, lui e la 18enne non si sarebbero più sentiti.

Intanto, sempre secondo l'insider, Kaia Gerber "non è più sicura di voler continuare la relazione. Non è stata a suo agio con quello che ha visto succedere a Pete e non sa se riesce a gestirlo".

"Tiene molto a Pete e vuole che stia meglio, ma il loro futuro è incerto".

Un'altra fonte ha aggiunto che il comico "capisce" come si sente la modella e sa "di aver bisogno di concentrarsi sulla sua salute mentale". E anche se non tornassero a essere una coppia, tra loro "non c'è bad blood".

Pete Davidson e Kaia Gerber avevano confermato di stare insieme lo scorso novembre facendosi vedere mano nella mano. Qualche settimana dopo, erano andati come coppia al matrimonio di un amico.

Poco prima di Natale, lui aveva difeso la loro relazione durante uno sketch al "Saturday Night Live". Nel 2020, non sono mai stati avvistati insieme.

