Pete Davidson: dopo Ariana Grande, visto mano nella mano con Kate Beckinsale

New couple alert

Mentre Ariana Grande ha dichiarato che nel 2019 ha intenzione di restare single, l'ex Pete Davidson sarebbe pronto ad aprire un nuovo capitolo sentimentale.

Il comico è stato visto mentre lasciava mano nella mano con Kate Beckinsale il locale in cui si era esibito a West Hollywood lo scorso venerdì sera.

L'attrice avrebbe seguito lo spettacolo e poi insieme sarebbero saliti su una macchina in direzione di un hotel a Santa Monica: "Sono arrivati all'albergo ancora mano nella mano" ha detto una fonte a People.

Pete Davidson e Kate Beckinsale hanno 20 anni di differenza - lui 25 e lei 45 - e con questo avvistamento sembrano confermare i rumors che erano partiti dopo un afterparty dei Golden Globes 2019. A quella festa, i due sarebbero stati visti mentre flirtavano.

Dopo essersi fidanzati ufficialmente all'inizio dell'estate 2018, Ariana Grande e Pete Davidson si erano lasciati lo scorso ottobre. Lui è uno degli ex della cantante citati in "Thank U, Next".

ph: getty images