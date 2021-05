Perrie Edwards è incinta: ha annunciato di aspettare il primo figlio con Alex Oxlade-Chamberlain

Anche la collega delle Little Mix Leigh-Anne Pinnock ha rivelato di essere in dolce attesa in questo momento

La famiglia delle Little Mix si allarga ancora!

Dopo l'annuncio della gravidanza di Leigh-Anne Pinnock arrivato la scorsa settimana, adesso è stata Perrie Edwards a rivelare di essere incinta.

La cantante 26enne ha fatto sapere ai fan che lei e il fidanzato Alex Oxlade-Chamberlain, 27 anni, stanno aspettando il primo figlio

Ha pubblicato due foto in bianco e nero e con il pancione, che puoi vedere qui sul suo account Instagram, e nella didascalia ha scritto: "Sono così felice di essere in questo viaggio selvaggio con la mia anima gemella. Io + lui = te 🌎♥️ Non vediamo l'ora di conoscerti piccolo Ox".



Perrie Edwards - getty images

Tra le tante congratulazioni nei commenti, ci sono quelle delle colleghe delle Little Mix. Jade Thirwall ha scritto: "😭😭😭 Sono raggiante per voi ♥️ Sono la zia più fortunata del mondo! Vi voglio bene".

"Arghhhhhhhh sono così così felice per voi! E così felice di essere in questo viaggio insieme - ha commentato Leigh-Anne Pinnock, riferendosi appunto al fatto di essere in dolce attesa anche lei in questo momento - Vi amo così tanto ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Jade Thirwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards agli MTV EMA 2020 - getty images

Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain stanno insieme dal 2016, anche se avevano debuttato pubblicamente come coppia a inizio 2017. Sono andati a convivere nel 2019.

Il futuro papà è un calciatore inglese, che attualmente gioca per il Liverpool.

Intanto è uscito da poco il video del remix di "Confetti" - title track dell'ultimo album delle Little Mix - realizzato insieme alla rapper statunitense Saweetie.

Si tratta del primo singolo come come trio dopo l'addio al gruppo da parte Jesy Nelson.

ph: getty images