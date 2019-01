Perché Gigi Hadid e Zayn Malik si sarebbero lasciati per la seconda volta

Non sarebbe una pausa ma una fine definitiva

Il fatto che Gigi Hadid e Zayn Malik non si facciano vedere insieme da un po' di tempo, neanche sui social, ha scatenato i rumors su un possibile breakup.

Gossip sostenuti ieri da una fonte di E! News, che aveva raccontato che la modella e il cantante si sarebbero allontanati lo scorso novembre: "Pensano che sia la cosa migliore per la loro relazione", aveva detto l'insider.

Ma oggi un'altra fonte, intervistata da UsWeekly, ha spiegato che la loro non sarebbe una pausa, ma avrebbero proprio stoppato la relazione.

"È finita - ha detto la fonte, aggiungendo che hanno provato a far funzionare le cose al secondo tentativo - hanno lavorato duro per farla funzionare ma Zayn ha i suoi problemi e lei non ha potuto aiutarlo a superarli".

Secondo l'insider, stando con il cantante Gigi Hadid si sarebbe isolata: "Si è tagliata fuori dal suo giro di amici, non usciva più con loro. Ha dato a lui tutto il suo tempo e la sua energia, ma adesso è diventato troppo da sostenere".

La top model e l'artista si erano messi insieme nel 2015 e avevano annunciato una pausa nella loro relazione lo scorso marzo, per poi ritrovarsi poche settimane dopo.

ph: getty images