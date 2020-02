Penn Badgley di “Gossip Girl” e “You” diventerà papà

La moglie Domino Kirke è in dolce attesa

Penn Badgley si prepara per un nuovo ruolo nella sua vita: quello di padre!



La moglie dell'attore di "Gossip Girl" e "You", Domino Kirke, ha annunciato di essere in dolce attesa. Rivelando la notizia ai fan, la 36enne si è aperta sul fatto di aver avuto due aborti spontanei dopo il figlio Cassius Riley, avuto nel 2009 dall'ex Morgan O'Kane.

"Inizia un nuovo viaggio... essere incinta dopo la perdita è un'altra cosa - ha scritto su Instagram nella didascalia di una foto col pancione - Dopo due aborti spontanei di fila, siamo pronti. Avevo smesso di fidarmi del mio corpo e iniziato ad accettare il fatto che fosse finita".

Domino, che è stata una cantante e oggi lavora come doula, una figura che aiuta la donna nel percorso della gravidanza, ha aggiunto: "Come assistente alla nascita, ne ho viste e sentite di ogni. Ci vuole molto per staccarsi dalle perdite a cui ho assistito e da quelle della mia esperienza personale".

"Quando era incinta a 25 anni, non sapevo nulla, non avevo una comunità a cui affidarmi. Mi sono buttata inconsapevolmente nella nascita e nei suoi misteri. Adesso, dopo 10 anni di esperienza, faccio tesoro della mia comunità e delle conoscenze che ho acquisito".

Penn Badgley e Domino Kirke si erano sposati nel 2017 in una cerimonia intima a Brooklyn. Facciamo loro i nostri migliori auguri per questa lieta notizia!

